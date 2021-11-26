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Halterde şampiyonlar belli oldu
2021-22 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası gençler A ve B Grubu Halter Şampiyonası müsabakaları sona erdi.
MURAT İPEKTEN
Okul sporları faaliyet programında yer alan halter il seçmeleri tamamlandı. Erkeklerde Beydağı Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Batuhan Polat il birincisi olarak 24-26 Aralık tarihlerinde Isparta’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Halter İl Temsilcisi Ferhat Polat seçmelere katılan tüm sporculara verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporculara başarılar diledi. İl seçmelerinde dereceye giren sporcuların listesi şöyle:
ERKEKLER
A Grubu: (55 KG) Mehmet Keleş, (61 KG) Ahmetcan Yayır, (67 KG) M. Akif Şentürk), (73 KG) Batuhan Aslan, (81 KG) Serkan Çağlayan), (89 KG) Emre Gürenekli, (89 KG) Bayram Efe Şahin, (96 KG) Furkan Batuhan Polat, (109 KG) Mehmet Aslan
B Grubu: (55 KG) Fatih Sarı, (61 KG) Serdar Ataş, (67 KG) Veysel Demirtaş, (73 KG) Zafer Koyun, (96 KG) M. Ege Tan, (109 KG) Göktuğ Sardıkçı
KADINLAR
A Grubu: (49 KG) Gizem Gün, (55 KG) Nurcan Kınacı, (59 KG) Azra Aslan, (64 KG) Zerda Metin, (71 KG) Nazlıhan Sağdıç,
B Grubu: (49 KG) İkra Fırat, (55 KG) Helin Lüle, (59 KG) Nisa Terece, (64 KG) Zeynep Türkeş, (76 KG) İremsu Akduman, (81 KG) Işık Tuba Yılmaz
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