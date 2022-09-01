HAL ESNAFI KAN AĞLIYOR!

HÜSEYİN KOCAMAN

Marketlerin halk günü yapmalarına tepki gösteren Malatya Sebze-Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Celal Akbay, fiyatların kesinlikle haldeki fiyatlarla aynı olmadığını kaydetti. Özellikle Malatya’da yer alan zincir marketlerin şubelerinde yapılan Halk Günü’ne dikkat çekti. Akbay, “Neden devamlı sebze de indirim yapıyorlar ki? Vatandaşları sebzeyle kandırıyorlar” diyerek vatandaşların ve hal esnafının düşünülmediği imasında bulundu.

Malatya’da birçok market halk günleri düzenleyerek, hal fiyatına ürün sattıklarını dile getirseler de Malatya Sebze-Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Celal Akbay, buna tepki gösterdi. Özellikle Malatya’da yer alan zincir marketlerin şubelerinde yapılan marketlerde Çarşamba günleri “Halk Günü” düzenlendiğine dikkat çeken ve bu durumu eleştiren Başkan Akbay, BUSABAH gazetesine konuştu.

Marketlerin haftanın belirli bir gününü ‘halk günü’ olarak belirlediklerini ve hal fiyatına satış yaptıklarını dile getiren Akbay, bu durumu kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.

“BÜYÜK BİR MARKET ZİNCİRİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA”

Vatandaşların indirim yapılan ürünleri kontrol etmelerini isteyen Akbay, “Onların indirim yaptıkları gün fiyatlar kesinlikle hal fiyatına değil. Onlar açısından baktığımız zaman belki onlar haklı. Elektrik ve su faturaları ile işçi maaşları yüksek, bunu neye yansıtacaklar, elbette ki gıdaya, sebzeye, meyveye. Bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin marketleri Türkiye genelinde büyük bir market zinciri haline gelmiş durumda. Neden devamlı sebze de indirim yapıyorlar ki? Vatandaşları sebzeyle kandırıyorlar. Ayrıca vatandaşlarımız indirim yaptıkları ürünlerin kalitesini kontrol etsinler. Acaba orada satılan ürünlerle, indirimli satılan ürünlerin kalitesi aynı mı?” şeklinde konuştu.

Öte yandan salçalık ve kurutmalık ürünlerle ilgili bilgiler veren Akbay, yaz sezonunun artık sona erdiğine dikkat çekti ve geçen yıl pandemi nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın devam ettiğini belirtti.

“FİYATLARIN DÜŞMESİ ZOR GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“Yaz sezonuyla birlikte vatandaşlarımız kurutmalık ve salçalık sebzeler alıyorlar” diyen Akbay, “Bu nedenle de kurutmalık sebze ve salçalık domatese ilgi biraz fazla. Salçalık domates ve biber fiyatları şu an için biraz yüksek. Vatandaşlarımız bu yüksek fiyatları görünce ihtiyaçlarını almayıp, yüksek olan fiyatların düşmesini bekliyorlar. Ancak bu fiyatların düşmesi zor gibi görünüyor. Çünkü Türkiye’de çiftçilik yapılması zor bir durum haline geldi. Girdi maliyetleri çok yüksek ve çiftçiler, çiftçilik yapmak istemiyorlar. Üretim azaldı. Üretim az, talep fazla olunca da haliyle fiyatlar yükseliyor. Buna bir çözüm bulunamayacak. Çünkü Türkiye’nin her yerinde geçen yılki fiyat artışları nedeniyle, bu yılda sebze ve meyve fiyatları çok yüksek” ifadelerine yer verdi.

“BİZ BU SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUZ”

Fiyat artışında komisyoncuların suçlu olmadığını kaydeden Akbay, “Yerli ürünler çıkarsa, fiyatlar düşer diyorduk. Ancak ekim olmadığı için düşüş de olmadı. Yerli üretimde aracı olmuyor. Çünkü herkes kendi ürettiği ürünü kendisi hale getirip, satıyorlar. Ürün pahalı olduğu zaman hemen gözler komisyonculara çevriliyor. Fiyat artışının sebebini komisyonculardan biliyorlar ve bizi suçlu, kabahatli olarak gösteriyorlar. Biz bu suçlamayı kabul etmiyoruz. Bunun da tek çözümü bütün şehirlerdeki belediyelerin bunu takip etmeleri gerekiyor. Satış yapılan yerlerde kontroller yapılmalı. Bununla ilgili mutlaka düzenlemeler yapılmalı, kar oranları incelenmeli. Serbest piyasa ve herkes istediği ürünü istediği fiyata satabiliyor” açıklamasında bulundu.