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Hakkari’de kahreden ölüm: Mesainin ilk gününde hayatını kaybetti

hakkari’de kahreden ölüm: mesainin ilk gününde hayatını kaybetti
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Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün Berçelan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardin Kızıltepe ilçesi doğumlu 24 yaşındaki Ceylan Öner, mesaiye giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yaşamını yitiren çiçeği burnunda hemşire, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı.

Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.

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