hakkâri zabıtası tarihi geçmiş ürünleri imha etti

Hakkâri Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, marketlerde tespit edilen son kullanım tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Hakkâri’de son günlerde etiket kurallarına uymayan birçok işyerine ceza kesin zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkâri Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekiplerin zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde ele geçirdiği tarihi geçmiş ürünler, toplatılarak imha edildi. Gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayanlara kapatma ve ağır para cezası kesileceği uyarısında bulundular.