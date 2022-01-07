DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

581844฿%-2.65178

İmsak Vakti a 06:10
Malatya AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Hakkari Valisi Akbıyık “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi

Hakkari Valisi Akbıyık “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi

hakkari valisi akbıyık “kesişme; i̇yi ki varsın eren” filmini izledi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Hakkari Valisi ve Belediye Bakan Vekili İdris Akbıyık, teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte izledi.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle kahraman jandarmanın girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatıyor. Atatürk Kültür Merkezi Sinema salonunda Vali Akbıyık, protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

Vali Akbıyık, Türkiye’nin 30 yıllık terörle mücadele tarihine atıfta bulunan, ışık tutan, duygulu bir film olduğunu söyledi. Akbıyık, “Film çok duyguluydu. Terörle mücadeledeki tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında iki tahliye

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.