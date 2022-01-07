hakkari valisi akbıyık “kesişme; i̇yi ki varsın eren” filmini izledi

Hakkari Valisi ve Belediye Bakan Vekili İdris Akbıyık, teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte izledi.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle kahraman jandarmanın girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatıyor. Atatürk Kültür Merkezi Sinema salonunda Vali Akbıyık, protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

Vali Akbıyık, Türkiye’nin 30 yıllık terörle mücadele tarihine atıfta bulunan, ışık tutan, duygulu bir film olduğunu söyledi. Akbıyık, “Film çok duyguluydu. Terörle mücadeledeki tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.