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Hakan Bay öğrencilere başarılar diledi

Hakan Bay öğrencilere başarılar diledi
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Hakan Bay öğrencilere başarılar diledi

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay 2022 – 2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret etti. Gökçe ve Koldere Mahallelerinde öğrencileri ziyaret eden Bay, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay  ve ilçe Kaymakamı Mete Öztürk Gökçe ve Koldere Mahallelerinde bulunan okulları ziyaret etti. Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte okullara ziyarette bulunan Başkan Bay ve Kaymakam Öztürk öğrencilere başarılar diledi.

Doğanyol Belediye Başkanı Bay, ziyarette bulunduğu öğrencilere çanta hediye etti. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, çocuklar güzel hediyeleri için Başkan Bay’a teşekkür etti. “Her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın yanındayız” ifadelerini kullanan Bay, “Eğitim öğretim yılı başlarken bizler de onları yalnız bırakmama adına öğrencilerimizle bir araya gelmek istedik. Kaymakamımız Mete Öztürk ile beraber iki mahallemizde öğrencilerimizi derslerinde ziyaret ettik. Öğrencilerimiz hepsi pırıl pırıl ve hepsi bizim için birer pırlanta. Biz onlara sahip çıkacağız ve onların yanında olacağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin umudu. Bu anlamda gençlerimiz, çocuklarımız bizler için önemli. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.”dedi. (Bülten)

 

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