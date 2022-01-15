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Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının kilit ismi Jamaika’da yakalandı

haiti devlet başkanı moise suikastının kilit ismi jamaika’da yakalandı
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Haiti’de geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürüldüğü suikastın kilit isimlerinden Haitili eski senatör John Joel Joseph, Jamaika’da yakalandı.

Geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Jamaika Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Moise suikastının kilit isimlerinden Haitili eski senatör John Joel Joseph’in Jamaika’da yakalandığı bildirildi. Joseph’in Jamaika’da nerede yakalandığı hakkında bilgi verilmezken, tutuklamanın suikastı araştıran ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) talebi üzerine olup olmadığı konusunda da açıklama yapılmadı.

Haiti Ulusal Polis Şefi Leon Charles, suikastın ardından Joseph’in komploda kilit bir oyuncu olduğunu belirtmiş, suikast timine silah sağladığını ve toplantılar planladığını iddia etmişti.

Moise suikastı

Moise, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da Haiti’nin başkenti Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

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