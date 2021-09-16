haftanın perdesi malatya’da açılıyor!

Kaplan 3 Puan Peşinde!

Milli aranın ardından 4’üncü haftada deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 5’inci haftada sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Yarın akşam Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, daha önce 2’si Süper Lig, 2’si ise 2.Lig olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım ilk olarak 2014-2015 sezonunda 2.Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda bu kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 3-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

3’lü sistemi sıkça eleştirilen teknik direktör İrfan Buz’un yarın akşamki karşılaşmada takımını 4’lü savunmayla sahaya süreceği öğrenildi. Sarı kırmızılıların maça kalede Abdulsamed, savunmada Muhammed Sarıkaya, Semih, Sadık, Haddadi, orta sahada Aabid, Jospin, Mounir, Mustafa hücumda Adem ve Walter onbiriyle başlaması bekleniyor.

YENİ MALATYASPOR’UN MUHTEMEL ONBİRİ ŞÖYLE OLMASI BEKLENİYOR

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Opta Fact’in verilerine göre, Fatih Karagümrük ile oynadığı dört lig maçının birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2B 1M), tek galibiyetini Nisan 2015’te deplasmanda aldı (2. Lig). Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki Süper Lig maçında da kalesini gole kapatan Fatih Karagümrük’ün (1G 1B), lig tarihinde 3+ kez karşılaşıp gol yemediği bir rakibi bulunmuyor. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, en son Kasım 2018’de gol yemeden üst üste iki iç saha galibiyeti aldı. Deplasmanda oyndığı son 10 Süper Lig maçının birini kazanabilen Fatih Karagümrük (4B 5M), tek galibiyetini Mayıs 2021’de Beşiktaş karşısında aldı (2-1).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının birini kazanan Yeni Malatyaspor (5B 4M), tek galibiyetini Aralık 2020’de Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek aldı. Süper Lig’de çıktığı son yedi maçın beşini kazanan Fatih Karagümrük (1B 1M), galip geldiği karşılaşmalarda 19 gol attı (ortalama 3.8 gol) ancak iki puan kaybında da fileleri havalandıramadı. Süper Lig’in ilk dört haftasında topa sahip olma yüzdesi en düşük takım olan Yeni Malatyaspor (%37.5), bu alanda en yüksek oranın sahibi konumundaki Fatih Karagümrük’ü (%63.6) konuk ediyor. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de attığı son sekiz golün altısına doğrudan katkı sağlayan Adem Büyük (4 gol & 2 asist), Malatya ekibinin İstanbul takımlarına karşı kaydettiği son beş golün dördünün sahibi.

Fatih Karagümrük’ün bu sezon kaydettiği altı golün (kendi kalesine atılanlar hariç) üçüne imza atan Aleksandar Pesic, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu.

Süper Lig’de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son beş maçın sadece birini kaybeden İrfan Buz (3G 1B), puanla ayrıldığı dört karşılaşmada da 2+ gol sevinci yaşadı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ