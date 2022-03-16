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Anasayfa / Gündem / Haftanın Panoraması

Haftanın Panoraması

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Haftanın Panoraması

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Gökhan Ata

HAFTANIN OLAYI: 44 Tepehanspor’un hakem tepkisi

HAFTANIN TAKIMI: Alageyikspor

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: Atilla Biçici (Demirspor)

HAFTANIN HAKEMİ: Ahmet Kılıç (Tandoğanspor-Eski Malatya)

HAFTANIN FOTOĞRAFI: Malatyaspor-Arapgirspor taraftarları

A GRUBU

Malatya 1-1 Arapgirspor

Alageyikspor 7-1 Erkenekspor

Pütürge Gençlik 1-4 Beydağıspor

B GRUBU

Ataköyspor 0-3 Battalgazi Belediyespor

Anadolu Selçuklu 1-4 Konakspor

C GRUBU

44 Tepehanspor-Malatyagücü (Tatil)

Tandoğanspor 0-10 Esk Malatya

Orduzuspor 2-2 Yeşil Sürgüspor

Akçadağspor 6-0 Kale Gençlerbirliği

D GRUBU

Demirspor 1-0 1966 Malatya

Doğanşehir Belediyespor 2-1 Hekimhan Belediyespor

Yazıhan Belediyespor 3-0 Çatyol Belediye4spor (Hükmen)

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