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Haftanın Panoraması
HAFTANIN FUTBOLCUSU: Gökhan Ata
HAFTANIN OLAYI: 44 Tepehanspor’un hakem tepkisi
HAFTANIN TAKIMI: Alageyikspor
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: Atilla Biçici (Demirspor)
HAFTANIN HAKEMİ: Ahmet Kılıç (Tandoğanspor-Eski Malatya)
HAFTANIN FOTOĞRAFI: Malatyaspor-Arapgirspor taraftarları
A GRUBU
Malatya 1-1 Arapgirspor
Alageyikspor 7-1 Erkenekspor
Pütürge Gençlik 1-4 Beydağıspor
B GRUBU
Ataköyspor 0-3 Battalgazi Belediyespor
Anadolu Selçuklu 1-4 Konakspor
C GRUBU
44 Tepehanspor-Malatyagücü (Tatil)
Tandoğanspor 0-10 Esk Malatya
Orduzuspor 2-2 Yeşil Sürgüspor
Akçadağspor 6-0 Kale Gençlerbirliği
D GRUBU
Demirspor 1-0 1966 Malatya
Doğanşehir Belediyespor 2-1 Hekimhan Belediyespor
Yazıhan Belediyespor 3-0 Çatyol Belediye4spor (Hükmen)
Cihat Arslan’dan oyuncularına ciddiyet vurgusu!
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