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Anasayfa / Spor / Haftanın hakemleri ve maç programı

Haftanın hakemleri ve maç programı

Spor Toto 1. Lig’de 4. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor-Rizespor maçında Adana Bölgesi hakemi Tarık Güldal düdük çalacak.

Haftanın hakemleri ve maç programı
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MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 4.haftasında 2, 3, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakem triolarını duyurdu. Haftanın açılışında Göztepe ile Gençlerbirliği arasında 2 Eylül Cuma akşamı oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır görev alırken, 3 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Rizespor karşılaşmasını Tarık Güldal, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek.

TFF 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

2 EYLÜL CUMA

20.00: Göztepe-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

3 EYLÜL CUMARTESİ

16.30 Bodrumspor-Eyüpsspor: Adem Cinek

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor: Cihan Aydın

20.00 Yeni Malatyaspor-Rizespor: Tarık Güldal

4 EYLÜL PAZAR

16.30 Pendikspor-Boluspor: Alper Akarsu

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Denizlispor-Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Adanaspor-Altay: Can Cengiz

5 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Samsunspor-Manisa FK: Burak Pakkan

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