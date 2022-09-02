Haftanın hakemleri ve maç programı

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MURAT İPEKTEN
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 4.haftasında 2, 3, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakem triolarını duyurdu. Haftanın açılışında Göztepe ile Gençlerbirliği arasında 2 Eylül Cuma akşamı oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır görev alırken, 3 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Rizespor karşılaşmasını Tarık Güldal, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek.
TFF 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
2 EYLÜL CUMA
20.00: Göztepe-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
3 EYLÜL CUMARTESİ
16.30 Bodrumspor-Eyüpsspor: Adem Cinek
16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor: Cihan Aydın
20.00 Yeni Malatyaspor-Rizespor: Tarık Güldal
4 EYLÜL PAZAR
16.30 Pendikspor-Boluspor: Alper Akarsu
16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Denizlispor-Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Adanaspor-Altay: Can Cengiz
5 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Samsunspor-Manisa FK: Burak Pakkan
Arguvan, Manisa yolcusu
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