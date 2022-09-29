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Haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri açıklandı
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Haftanın hakemleri açıklandı

MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerde bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı.Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig’in 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:

1 EKİM CUMARTESİ

13.30 Pendikspor Futbol A.Ş. – Göztepe A.Ş. (Pendik Stadı) (H) BURAK PAKKAN (Y) CEM ÖZBAY (Y) MEHMET ŞENGÜL (D) YÜCEL BÜYÜK

16.00 Sakaryaspor A.Ş. – Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu) (H) CAN CENGİZ (Y) GÖKMEN BALTACI (Y) BURAK CANSIZ (D) VOLKAN OKUR

19.00 Altay – Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı) (H) TURGUT DOMAN (Y) CEMAL ALPAY (Y) SUAT GÜZ (D) SÜLEYMAN BAHADIR

19.00 Çaykur Rizespor- Bodrumspor A.Ş. (Çaykur Didi) (H) ALPER AKARSU (Y) OĞUZ TERZİ (Y) EMRAH ÜNAL (D) YUSUF AYDIN

2 EKİM PAZAR

13.30 Manisa Futbol Kulübü – Adanaspor A.Ş. (Mümin Özkasap Stadyumu) (H) MEHMET TÜRKMEN (Y) HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ (Y) ANIL USTA (D) DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ

13.30 Beyçimento Bandırmaspor – Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül) (H) YİĞİT ARSLAN (Y) DENİZ TURGUT (Y) SEZGİN ÇINAR (D) İLKER YASİN AVCI

16.00 Boluspor – Tuzlaspor A.Ş. (Bolu Atatürk Stadyumu) (H) EMRE KARGIN (Y) BARAN ERASLAN (Y) MURAT ŞENER (D) AHMET ECEVİT

19.00 Altınordu – Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu) (H) MURAT ERDOĞAN (Y) MEHMET KAPLUHAN (Y) MURAT TEMEL (D) ALPER ORAN

3 EKİM PAZARTESİ

20.00 Erzurumspor FK – Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) (H) DİRENÇ TONUSLUOĞLU (Y) MEHMET ŞAHAN YILMAZ (Y) GÖKHAN MEMİŞOĞLU (D) MURAT TÜRKOĞLU

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