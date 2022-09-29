Haftanın hakemleri açıklandı

18,5502$% 0.15
17,9499€% -0.46
979,66%-0,78
1.618,00%-0,91
6.453,00%-0,89
358482฿%3.2003
MURAT İPEKTEN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerde bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı.Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig’in 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:
1 EKİM CUMARTESİ
13.30 Pendikspor Futbol A.Ş. – Göztepe A.Ş. (Pendik Stadı) (H) BURAK PAKKAN (Y) CEM ÖZBAY (Y) MEHMET ŞENGÜL (D) YÜCEL BÜYÜK
16.00 Sakaryaspor A.Ş. – Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu) (H) CAN CENGİZ (Y) GÖKMEN BALTACI (Y) BURAK CANSIZ (D) VOLKAN OKUR
19.00 Altay – Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı) (H) TURGUT DOMAN (Y) CEMAL ALPAY (Y) SUAT GÜZ (D) SÜLEYMAN BAHADIR
19.00 Çaykur Rizespor- Bodrumspor A.Ş. (Çaykur Didi) (H) ALPER AKARSU (Y) OĞUZ TERZİ (Y) EMRAH ÜNAL (D) YUSUF AYDIN
2 EKİM PAZAR
13.30 Manisa Futbol Kulübü – Adanaspor A.Ş. (Mümin Özkasap Stadyumu) (H) MEHMET TÜRKMEN (Y) HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ (Y) ANIL USTA (D) DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ
13.30 Beyçimento Bandırmaspor – Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül) (H) YİĞİT ARSLAN (Y) DENİZ TURGUT (Y) SEZGİN ÇINAR (D) İLKER YASİN AVCI
16.00 Boluspor – Tuzlaspor A.Ş. (Bolu Atatürk Stadyumu) (H) EMRE KARGIN (Y) BARAN ERASLAN (Y) MURAT ŞENER (D) AHMET ECEVİT
19.00 Altınordu – Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu) (H) MURAT ERDOĞAN (Y) MEHMET KAPLUHAN (Y) MURAT TEMEL (D) ALPER ORAN
3 EKİM PAZARTESİ
20.00 Erzurumspor FK – Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir) (H) DİRENÇ TONUSLUOĞLU (Y) MEHMET ŞAHAN YILMAZ (Y) GÖKHAN MEMİŞOĞLU (D) MURAT TÜRKOĞLU
Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği
Arguvanspor kupadan elendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.