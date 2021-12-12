Haftalardır düşüyoruz diyoruz, kimse inanmıyor!

“YÖNETİM İSTİFA”

Yönetimsel hatalar yüzünden son iki sezonda Süper Lig’de can çekişen Yeni Malatyaspor evinde iki kez öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor’a 6-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar Adil Gevrek ve yönetimini bir kez daha istifaya çağırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede iki kez öne geçen sarı kırmızılılar rakibi karşısında sahadan istediğini alamadı. Yeni Malatyaspor, müsabakanın ilk yarısında daha iyi bir görüntü sergilerken, ikinci yarıda oynadığı vasat futbolla kalesinde 3 gol daha gördü. Tarihi farka gitmekten son anda kurtulan Yeni Malatyaspor’un oyunu taraftarları çileden çıkartırken Malatya Stadyumu’nda bulunan taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

4.DAKİKA: Ceza sahası sol çapraz köşede topu kontrol eden Rayane Aabid, sağ ayağının içiyle topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. 1-0

11.DAKİKA: Alanyaspor’da Efecan ceza sahası içi sağ çaprazında Haddadi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı atışını gösterdi.

13.DAKİKA: Penaltı atışı için topun başına geçen Diedhiou, sağ ayağının içiyle sol köşeye vurdu ve skorda eşitiği sağladı. 1-1

17.DAKİKA: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Karim Hafez direkt kaleye vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde bekleyen Tetteh ağlarla buluşturdu. 2-1

23.DAKİKA: Alanyaspor’da ceza sahası ön çizgisi üzerinde Wallace’dan topu kapan Davidson sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi. 2-2

33.DAKİKA: Alanyaspor’da bir kez daha sahneye çıkan Davidson sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, Emre Akbaba kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3

39.DAKİKA: Alanyaspor defansından seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Tetteh vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

52.DAKİKA: Savunma arksına sarkan Novais ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-4

56.DAKİKA: Alanyaspor’da savunma arkasına sarkan Diedhiou, ceza sahası yayının üzerinden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak skoru farkı üçe çıkardı. 2-5

65.DAKİKA: Yeni Malatyaspor’da Haddadi rakibi Efecan’a yaptığı faulün ardındanikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

78.DAKİKADA: Farkı azaltma çabası veren Yeni Malatyaspor’da Aabid ceza sahası dışın sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

STAT: Malatya

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan, Burak Pakkan

YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 5.Oussaman Haddadi, 8.Aabid Rayane (Dk.84 Jospin), 10.Adem Büyük (Dk.84 Walter Bwalya), 11.İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 30.Benjamin Tetteh (Dk.69 Muhammed Sarıkaya), 16.Sadık Çiftpınar, 26.Semih Kaya, 44.Mounir Chouiar, 45.Karim Hafes

YEDEKLER: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku, 6.Rahman Buğra Çağıran, 14. Stephen Patrick Mallan, 19.Haqi Osman, 20.Walter Bwalya, 66.Jospin Nshirimana, 77.Mert Miraç Altıntaş, 80.Muhammed Emin Sarıkaya, 90.Kubilay Kanatsızkuş

TEKNİK SORUMLU: Marius Sumudica

ALANYASPOR:1.Serkan Kırıntılı, 3.Ahmet Gülay, 7.Efecan Karaca, 14.Famara Diedhiou, 18.Joao Pedro (Dk.68 Ahmet Ildız), 19.Nemanja Milunovic, 20.Fatih Aksoy, 23.Emre Akbaba (Dk.45 Umut Güneş), 24.Juan Francisco, 25.Miha Mevlja, 91.Davidson Da Luz Pereira

YEDEKLER: 30.Yusuf Karagöz, 94.Musa Koç, 4.Leroy Johan Fer, 6.Umut Güneş, 8.Ahmed Ildız, 10.Elhadji Babacar Khouma, 21.Daniel Joao Santos Candeias, 35.Furkan Bayır, 75.Tayfur Bingöl, 93 El Mami Tetah

TEKNİK SORUMLU: Bülent Korkmaz

GOLLER: Aabid (dk. 4), Tetteh (dk. 16) (Yeni Malataspor), Diedhiou (dk. 13 ve 56 pen.), Davidson (dk. 23), Emre (dk. 33), Novais (dk. 51), Babacar (dk. 90) (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Haddadi, Adem Büyük, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Milunovic, Novais, Tayfur Bingöl (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Haddadi