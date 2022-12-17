Hafta sonu futbolla yatıp futbolla kalkacağız!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Dünya Kupası arasında futbolda heyecan alt liglerdeki müsabakalarla sürüyor. Dünya Kupası’nda üçüncülük ve final heyecanının yaşanacağı hafta sonunda Malatya’da 1. Lig, 3. lig ve BAL ve amatör müsabakaları oynanacak. Haftanın perdesi bugün BAL’da zirveyi yakından ilgilendiren Yeşilyurt Belediyespor ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasındaki maçla açılacak. Yine günün devamında saat 16.00’da Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Yarın ise TFF 3. Lig’de son haftalarda çıkış yakalayan Arguvanspor sezonun ilk yarısının son maçında Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk edecek. Amatör maçların ağırlıkta olacağı haftanın son gününde 6 farklı merkezde toplam 10 müsabaka oynanacak. Malatya’da hafta sonu oynanacak maçların programı şöyle:

17 ARALIK CUMARTESİ

13.00 Yeşilyurt Belediyespor-Kahramanmaraş İstiklalspor (Yeşiltepe 1)

14.30 Alageyikspor-Arapgirgücü (Yeşiltepe 3)

16.00 YENİ MALATYASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ (Malatya Stadyumu)

18 ARALIK PAZAR

10.30 Çöşnük Gençlikspor-Hekimhan Belediye Girmana (Battalgazi)

12.30 Beydağıspor-Battalgazi Belediyespor (Yeşiltepe 3)

12.30 Orduzuspor-Hekimhan Belediyespor (Battalgazi)

13.00 Doğanşehir Belediyespor-Konakspor (Doğanşehir)

13.00 Kale Gençlerbirliği-Karakavakspor (Kale)

13.00 Pütürge Belediyespor-Yazıhan Belediyespor (Pütürge)

13.00 Darendespor-Yazıhan Belediyespor (Darende)

14.00 ARGUVANSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR (Yeşiltepe 1)

14.30 1966 Malatya Gençlik-Çatyol Belediyespor (Battalgazi)

14.30 Malatyaspor-Yeşil Sürgüspor (Yeşiltepe 3)