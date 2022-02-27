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Anasayfa / Asayiş / Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralanan 79 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Kubbeli Yeni Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AEA 520 plakalı Volkswagen model hafif ticari araç, 79 yaşındaki Ekrem Akar’a çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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