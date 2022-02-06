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Anasayfa / Asayiş / Hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 7 yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 7 yaralandı

hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı; 7 yaralandı
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Uşak’ta 2 araç yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışma etkisiyle bir araç takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada çeşitli yerlerinden yaralanan araçlardaki 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Ulubey – Uşak yolu üzerinde Orhan Dengiz Bulvarı – Mehmet Tevfik Çamcı sokak kesişiminde meydana geldi. Efe Haktan Koparan, kontrolündeki 64 NK 677 plakalı otomobille Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Mustafa Turgut idaresindeki 64 AG 294 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken Koparan kontrolündeki otomobil takla atarak ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar sonrasında kaza yerine ambulans, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5’i otomobilde olmak üzere yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesi sonucunda trafik tekrardan normale dönerken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Ayrıca kazada yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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