hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Arıkent Kavşağı’nda Medet Aslan idaresindeki 44 BK 745 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Samet Tanriverdi idaresindeki 06 DN 0476 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.