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Hafif ticari araç ile iki traktör çarpıştı: 6 yaralı

Hafif ticari araç ile iki traktör çarpıştı: 6 yaralı
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Hafif ticari araç ile iki traktör çarpıştı: 6 yaralı

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya’da, iki traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya-Sivas karayolunun bağlantı yolunda Memet B. yönetimindeki 44 NB 253 plakalı hafif ticari araç ve Mikail B. yönetimindeki 44 AF 014 plakalı traktör ile Hamza B. yönetimindeki 26 DS 124 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hamza B., Harun B., Gülseren B., Memet B. Hülya D. ve Zeynep G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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