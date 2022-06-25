Hac kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Malatya’daki 101 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uçtu. Özel şirket organizasyonuyla, hac farizası için Suudi Arabistan’a Malatya Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 14.15’de havalanan hacı adayları, Malatya’dan ayrılırken duygulu anlar yaşadı.

Öte yandan, Malatya’daki son hac kafilesi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 25 Haziran’ı 26 Haziran’a bağlayan gece saat 01.00’de Malatya’dan kalkış yapacak olan uçak ile kutsal topraklara hareket edecek. Böylece bu yıl Malatya’dan kutsal topraklara toplam 390 hacı adayı gitmiş olacak.

“İKİ YILDIR HASRETTİK”

Malatya’dan kutsal topraklara 101 kişilik hacı adayını götüren şirketin Malatya yetkilisi Mustafa Karmış, iki yıldan beri pandemi nedeniyle kutsal topraklara hac ve umre için gidilemediğini hatırlatarak, umre ve hac ziyaretlerinin açılmasına şükrettiklerini vurguladı. Karmış, ”Alemlerin Rabbi’ne hamdolsun ki hac yolculuğu iki yıl aradan sonra yeniden başladı. Malatya’dan 14.15’de THY ile kutsal topraklara hac farizasını yapmak, yaptırmak için yola çıktık. Mekke-i Mükerreme’de hac farizasını eda ettikten, yapılması gerekenlerin yapılmasını müteakiben Kurban Bayramı’ndan birkaç gün sonra Medine-i Münevvere’ye, Ravza-i Mutahhara’ya varılacaktır. Kafilemizdeki 25 kişi hac yaptıktan, Kurban Bayramı’ndan sonra yani 17 Temmuz’da, 76 kişi ise 3 Ağustos 2022’de Medine’den ayrılıp Malatya’ya dönecektir İnşallah. Kabe ile buluşmak, tavaf ile Beytullah’a ulaşmak, Safa Merve’de Hacer misali istediğini bulmak için gayret göstermek, Arafat’ta günah kirlerinden arınmak, Müzdelife’de tazelenmek, Mina’da İblis’ten, şeytani olandan uzaklaşmak ve her türlü cehaletten kurtulmak için mücadele verilecektir” ifadelerini kullandı. Karmış, “101 kişilik kafilemizde bir ilçe müftüsü, bir vaiz, bir imam-hatip, bir bayan vaize yer alıyor. Ayrıca hacı adaylarımızın başlarında ben ve şirket görevlileri de bulunuyor” şeklinde konuştu. (İHA)