Malatyalı Rektörlerin Sayısı Yükseldi

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından yerine gelecek isim merak ediliyordu. Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2021 tarihli nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten Boğaziçi Rektörlüğü yapan ve göreve kararname ile asaleten atanan Prof. Dr. İnci Pütürgeli.
Atamanın hemen ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnci’yi tebrik etti. Sülük paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Pütürgeli hemşerimiz Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi tebrik eder, görevinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi
1965 yılında Pütürge’nin Tepehan Mahallesi Arguça mezrasında doğan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin göreve gelmesinin ardından YÖK’te görev yapan Malatyalı rektör sayısı 6 oldu.
İşte Türkiye’deki Malatyalı rektörler;
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci – Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Vatan Karakaya - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kızılay – Malatya İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut - Malatya Turgut Özal Üniversitesi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.