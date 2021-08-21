21 Ağu 2021 - 16:33- Eğitim G: 21 Ağu 2021 - 16:40

Malatyalı Rektörlerin Sayısı Yükseldi

Malatya Pütürgeli olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. YÖK’te Malatyalı rektör sayısı 6’ya yükseldi.
Malatyalı Rektörlerin Sayısı Yükseldi mask

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından yerine gelecek isim merak ediliyordu. Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2021 tarihli nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten Boğaziçi Rektörlüğü yapan ve göreve kararname ile asaleten atanan Prof. Dr. İnci Pütürgeli.

Atamanın hemen ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnci’yi tebrik etti. Sülük paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Pütürgeli hemşerimiz Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi tebrik eder, görevinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi

1965 yılında Pütürge’nin Tepehan Mahallesi Arguça mezrasında doğan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin göreve gelmesinin ardından YÖK’te görev yapan Malatyalı rektör sayısı 6 oldu.

İşte Türkiye’deki Malatyalı rektörler;

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi​

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci – Boğaziçi Üniversitesi

​Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar - Dokuz Eylül Üniversitesi​

​Prof. Dr. Vatan Karakaya - Kırşehir Ahi Evran ​Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kızılay – Malatya İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut - Malatya Turgut Özal Üniversitesi

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21 Ağu 2021 - 16:33 Malatya- Eğitim

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