21 Ağu 2021 - 16:20- Eğitim G: 21 Ağu 2021 - 16:26

Öğretim üyesi alınacak!

İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Öğretim üyesi alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

21 Ağu 2021 - 16:20 Malatya- Eğitim

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