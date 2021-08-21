Atık toplama ve ayırma tesisi kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Belediyemizce Bostanbaşı Mahallesi 187 ada 2 ve 3 parseller üzerinde bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Entegre Tesisinin kiraya verilmesi ve işletilmesi işidir. Bahse konu tesis Encümenin 10.08.2021 tarih ve 632 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhale ile 3 (üç) yıl işletme süresi olmak 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. Bahse konu olan ihale için teklifler Yıllık Kiralama Bedeli üzerinden verilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

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