Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Belediyemizce Bostanbaşı Mahallesi 187 ada 2 ve 3 parseller üzerinde bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Entegre Tesisinin kiraya verilmesi ve işletilmesi işidir. Bahse konu tesis Encümenin 10.08.2021 tarih ve 632 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhale ile 3 (üç) yıl işletme süresi olmak 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. Bahse konu olan ihale için teklifler Yıllık Kiralama Bedeli üzerinden verilecektir.'' ifadelerine yer verildi.
21 Ağu 2021 - 15:53- Ekonomi Güncelleme: 21 Ağu 2021 - 16:01
Atık toplama ve ayırma tesisi kiraya verilecek
Yeşilyurt Belediyesi atık toplama ve ayırma tesisini kiraya vereceğini duyurdu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.