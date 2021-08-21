MGTC İstişare Toplantısı Düzenlendi

Dondurmacı Abdullah Usta’da düzenlenen istişare toplantısına Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. İstişare toplantısı sonrasında açıklama yapan cemiyet başkanı Aydın,
Biz yönetim olarak her fırsatta basın camiasına emek veren arkadaşlarımızla bir araya gelip sorunları ve talepleri dinliyoruz. Sektörün yükünü çeken sahadaki arkadaşlarımızın temsilcileriyiz aslında. Biliyoruz ki basın ne kadar sağlam olursa, adil olursa, korkmadan mesleğini icra ederse işte o zaman güçlü ve sağduyulu bir toplumda yaşanılır. Bu konuda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Bugün düzenlediğimiz istişare toplantımıza ev sahipliği yapan Abdulkadir Oğuzlar’a da tüm yönetimim adına teşekkür ediyorum.
dedi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.