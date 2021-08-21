21 Ağu 2021 - 15:00- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 15:45

MGTC İstişare Toplantısı Düzenlendi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetimi üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Didem Barut
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MGTC İstişare Toplantısı Düzenlendi mask
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Dondurmacı Abdullah Usta’da düzenlenen istişare toplantısına Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. İstişare toplantısı sonrasında açıklama yapan cemiyet başkanı Aydın, 

Biz yönetim olarak her fırsatta basın camiasına emek veren arkadaşlarımızla bir araya gelip sorunları ve talepleri dinliyoruz. Sektörün yükünü çeken sahadaki arkadaşlarımızın temsilcileriyiz aslında. Biliyoruz ki basın ne kadar sağlam olursa, adil olursa, korkmadan mesleğini icra ederse işte o zaman güçlü ve sağduyulu bir toplumda yaşanılır. Bu konuda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Bugün düzenlediğimiz istişare toplantımıza ev sahipliği yapan Abdulkadir Oğuzlar’a da tüm yönetimim adına teşekkür ediyorum.

dedi.

(Haber Merkezi)

# malatya gazeteciler ve televizyoncular cemiyeti, mehmet aydın, malatya, Abdullah Usta

21 Ağu 2021 - 15:00 Malatya- Gündem

Muhabir Didem Barut

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