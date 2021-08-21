Moralsiz Kaplan İzmir’e Yolcu!

Süper Lig’de beşinci sezonuna istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor’da, Göztepe maçı hazırlıkları bugün yapılacak son çalışmayla tamamlanacak. Fenerbahçe’den ayrılarak yuvaya dönen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın da katıldığı çalışmalarda Göztepe maçının provasını yapan kaplanlar galibiyete odaklandı. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda teknik direktör İrfan Buz’un oyuncularını Trabzonspor karşısında defansta yapılan bireysel hataları Göztepe maçında tekrarlamamaları konusunda uyardığı öğrenildi. İzmir temsilcisi karşısında daha dikkatli olmaları konusu telkinde bulunan Buz’un, uzun soluklu lig maratonu için biran önce bütün futbolcuların eksiklerini gidererek tamamen hazır hale gelmeleri gerektiğini söylediği bildirildi. İlerleyen haftalarda sıkıntıya düşülmemesi için ilk haftalarda alınacak puanların önemli olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adamın yönetimden de acil olarak takviye yapılmasını istediği öğrenildi.

Süper Lig’in 2.haftasında yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu.

KAPLANIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Yeni Malatyaspor, İzmir temsilcisiyle ilk olarak 2010-2011 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup karşı karşıya geldi. Evindeki maçta Göztepe’ye 1-0 yenilen Malatya ekibi sezonun ikinci maçında rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Malatya’da oynanan maçta Göztepe’yi 3-2’lik skorla geçen Yeni Malatyaspor deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

2015-16 sezonunda TFF 1. Lig’de yolları yeniden kesişen iki kulübün Malatya’da oynadığı müsabakada konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrılırken, İzmir’deki ikinci maçta aynı skorla Göztepe’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

2016-17 sezonunda aynı ligde oynanan İzmir’deki maçı 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor ikinci maçta rakibini 1-0 yendi. 2017-18 sezonunda Süper Lig’de ilk maçta Göztepe’ye kendi evinde 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor, sonrasında İzmir ekibiyle çıktığı 7 lig maçında da kaybetmedi. Aynı sezonun ikinci yarısında İzmir’deki maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor, 2018-19 sezonunda ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı. Malatya ekibi sezonun ikinci yarısındaki maçı da 3-2 kazandı.

2019-20 sezonunda ilk yarısındaki İzmir’deki müsabaka renktaş iki takımın 1-1’lik eşitliğiyle tamamlanırken, ligin ikinci yarısında Malatya’da oynanan müsabaka Yeni Malatyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Malatya’daki maçta 1-1 berabere kalan iki kulüp ikinci yarıdaki maçta da birbirine diş geçiremedi. İzmir’deki müsabaka 2-2’lik skorla sonuçlandı.