21 Ağu 2021 - 12:57- Asayiş G: 21 Ağu 2021 - 13:18

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Selahattin Gürkan’

Telefonla dolandırıcılıkta sınır yok. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve STK’ların adını kullanarak vatandaştan para alan dolandırıcıların kullandığı yeni isim Selahattin Gürkan.

Didem Barut
Didem Barut Tüm Haberleri
Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Selahattin Gürkan’ mask

Nitelikli dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri olan telefon dolandırıcılığı hız kesmiyor. Geçmiş dönemlerde İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının adını kullanarak vatandaşı dolandıran ve milyonlarca para toplayan dolandırıcılar şimdilerde başka bir ismi kullanıyor. Vatandaşı telefonla arayıp, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın adını kullanarak ‘eğitime destek’ ve ‘afetzedelere yardım’ adıyla para toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı belediye önlem aldı.

Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatyalılara ‘Önemli Uyarı’ başlığıyla gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi;

Önemli Uyarı! Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Selahattin Gürkan adına aradıklarını iddia ederek "eğitime destek kapsamında tablet" ya da "afetzedelere yardım" gibi çeşitli adlar altında taleplerde bulunan kişi ya da kişilere itibar etmeyiniz. Bu şekilde arayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına lütfen 444 51 44 numaralı çağrı merkezimize bilgi veriniz.
# dolandırıcılık, siber suçlar, selahattin gürkan, malatya
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21 Ağu 2021 - 12:57 Malatya- Asayiş

Muhabir Didem Barut

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