“İnşallah bu sorunu da kısa sürede çözeriz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yıllarca taşınmayı bekleyen Eski Tellal Pazarı’yla ilgili konuştu. Doğu Garajının yakınlarına taşınacak olan Tellal Pazarı’nın Selçuklu, Şehit Fevzi, Hidayet, Sarıcaoğlu mahallerinde yaşayan insanların büyük bir direnciyle karşılaştığını hatırlatan Başkan Güder, “Bazı sektörler bir yere gittiğinde o bölge ahalisi, ‘Gelen sektör buraya ne katacak’ şeklinde düşünüyor. Bundan dolayı bir sorun yaşadık, inşallah bu sorunu da kısa sürede çözeriz diye düşünüyorum” dedi.

Yıllar boyunca Malatya’nın kanayan yarasından birisi olan Battalgazi ilçesinde yer alan Adliye Sarayı yakınlarındaki Eski Tellal Pazarı’nın taşınması konusu hala belirsizliğini koruyor. Hem Tellal Pazarı’ndaki esnafların hem de çevre sakinlerinin bu belirsizliğin bir an önce giderilmesini her fırsatta talep etseler de konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şu anda Doğu Garajının işletiminin, tasarrufunun Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde olduğunu dile getirdi.

“UĞRAŞ VERİLMİŞ AMA AÇILAMAMIŞ”

Başkan Güder, Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan’la bunları defaten birkaç kez konuşmaya çalıştıklarını ifade ederek,

Sayın Başkanımız da önce verdiği söze binaen oradaki esnafları o bölgeye taşımak istedi ama özellikle o bölgede Selçuklu, Şehit Fevzi, Hidayet, Sarıcaoğlu mahallerinde yaşayan insanların büyük bir direnciyle karşılaştı. O bölgede böyle bir esnafın mekân edinmesini istemiyorlar. O süreçten dolayı biraz şu an askıda kaldı diye biliyorum. Ama bizim bu esnaflarımıza da, herkese yaşayabileceği, ticaretini yürütebileceği mekânlar oluşturmamız lazım. Ama yer bulmada sorun ve sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle baktığımızda, şu an üzerinde olduğumuz İstasyon Caddemiz, çevreyolumuz var. Maalesef bugüne kadar uğraş verilmiş ama açılamamış, Malatya’nın ciddi yol ağlarına ihtiyaçları var. Şu anda kuşak yolumuz yapılıyor. Son aşamaya gelmiş olduk. İnşallah bu kuşak yolu açıldığında, şehir biraz kuşak yolunun etrafına da taşmış olacak. Oralarda da ticarethaneler, yerleşke alanları olacak. O zaman esnaflarımıza yer bulma noktasında belki daha elimiz rahatlamış olacak. Bazı sektörler bir yere gittiğinde o bölge ahalisi, ‘Gelen sektör buraya ne katacak’ şeklinde düşünüyor. Bundan dolayı bir sorun yaşadık, inşallah bu sorunu da kısa sürede çözeriz diye düşünüyorum

ifadelerine yer verdi.

“BİR ARPA BOYU İLERLEYEMEDİK”

2007 yılından bu yana taşınmak için mücadele ettiklerini kaydeden Tellal Pazarı Temsilcisi Mustafa Orhan ise,

Tellal Pazarı’nın taşınması için 2007 yılından 2021 yılına kadar başımızı vurmadığımız taş kalmadı. Ama hala bir arpa boyu ilerleyemedik. Biz yetkililere burasının kaldırılması için ne yapmamız lazım. Bu vatandaşları götürüp belediyenin oraya dökmemiz mi gerekiyor? Sokaklara çıkıp bağırmak mı lazım? Biz bir vatandaş olarak yerimiz var. Doğu Garajının bitişindeki yer bize hazırlandı. Bunu bırakın Doğu Garajını boşalttılar, bize vereceklerdi. O bölgeyle hiçbir alakası olmayan bir muhtar, 2 muhtarla birlikte vatandaşları ayağa kaldırmış ve bizleri Doğu Garajına bırakmayacaklarını söylemişler. Eğer bu ülkeyi muhtarlar yönetiyorsa, yöneticiler işlerini muhtarlara bıraksınlar. Burada 50 vatandaş ekmek yiyor. Bizim kime ne zararımız varsa, bizlere bunu söylesinler. Biz insan gibi dünyaya geldik, insan gibi de ölmek istiyoruz. Ama yetkililerin hiçbirisi bunları gündeme getirmiyor. Ben geçtiğimiz Pazar Öznur Çalık Milletvekilimle görüştüm. Bu konuyu dile getirdim. ‘Ben bunu Selahattin Başkana söyledim, sizin bu işlerinizi halledecek’ dedi. 2007’den bu yana hala bizim bu sorunumuzu halledecekler. 14 yıldan bu yana aynı avutma hikayesi. Hiçbir siyasetçi buradaki vatandaşın hakkını, hukukunu aramıyor. Ben büyüklere ve yetkililere sesleniyorum, taşınmak için ne yapmamız lazım? Kendileri ne yapmamız gerektiğini bize söylesinler, biz de ona göre hareket edelim

söylemlerinde bulundu.