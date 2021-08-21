Feci Kazada 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 16 BBV 88 plakalı otomobil, Arapgir ilçesi istikametinden Malatya merkez istikametine seyrettiği esnada Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Yusuf A.'nın yönetimindeki 44 FM 349 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K. hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Hikmet S. yaralandı. Otomobilde bulunup sıkışanları AFAD ile itfaiye kurtarma görevlileri kurtardı. Jandarma Trafik ekibi kamyon sürücüsü Yusuf A.'yı gözaltına aldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.