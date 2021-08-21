21 Ağu 2021 - 09:56- Asayiş G: 21 Ağu 2021 - 10:05

Feci Kazada 1 ölü 1 yaralı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Feci Kazada 1 ölü 1 yaralı mask
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Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 16 BBV 88 plakalı otomobil, Arapgir ilçesi istikametinden Malatya merkez istikametine seyrettiği esnada Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Yusuf A.'nın yönetimindeki 44 FM 349 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K. hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Hikmet S. yaralandı. Otomobilde bulunup sıkışanları AFAD ile itfaiye kurtarma görevlileri kurtardı. Jandarma Trafik ekibi kamyon sürücüsü Yusuf A.'yı gözaltına aldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)
# asayiş, trafik kazası, malatya
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21 Ağu 2021 - 09:56 - Asayiş

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