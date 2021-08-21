Sultansuyu’na modern bir tavla yapılıyor

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetlerinin bir ayağı da Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde gerçekleştiriliyor. 1500 at varlığı ile Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu işletmelerinde faaliyet yürüten Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu noktada çalışmalarına da devam ediyor.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, senenin ilk satışının yapıldığını ifade ederek, Sultansuyu’nda yetişen 73 tayın satışını açık ihale usulüyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Kıyak, Sultansuyu’nda 100 başlık tavla yaptıklarını ve önümüzdeki aylarda hizmete alacaklarını ifade etti.

Bu yılki tay satışlarından 7 milyon 124 bin TL gelir

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkanların camianın beğenisine sunulduğu bu yılki açık artırmada, ortalama 113 bin TL fiyatla toplam 63 koşu tayı satılırken, satışlardan toplam 7 milyon 124 bin TL satış hasılatı elde edildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı ilk koşu tayı satışı 6 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirildi. Daha önceden 74 tayın satışının yapılacağı açıklansa da 73 tay satışa çıkarıldı. Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı ‘Safder Tay’ Halil Şeker tarafından 430 bin TL’ye satın alındı. Safder Tay’ı 370 bin TL bedel ile ‘Kılıçbağı’ ve 350 bin TL bedel ile ‘Özgünşah’ isimli safkanlar takip etti.

Satılan tay sayısı: 63, satılamayan tay sayısı: 11, en yüksek bedelle satılan tay: 430 bin TL, en düşük bedelle satılan tay: 20 bin TL, satış tutarı: 7 milyon 124 bin TL.

1’li dişi satış tutarı: 830 bin TL, 2’li dişi satış tutarı: bir milyon 180 bin TL, 1’li erkek satış tutarı: bir milyon 287 bin TL, 2’li erkek satış tutarı: 3 milyon 827 bin TL.

1’li dişi ortalama: 48 bin 823 bin TL, 2’li dişi ortalama: 98 bin 333 TL, 1’li erkek ortalama: 99 bin TL, 2’li erkek ortalama: 182 bin 238 TL.

15 baş elit tay satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu yıl 4 satış daha yapacak. İstanbul Veliefendi'de 51 elit tayın satışı gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 28 Eylül'de Sultansuyu yetiştirmesi 15 baş elit tayın satışı yapılacak. 12 Ekim’de Anadolu yetiştirmesi olan 18 baş elit tay, 26 Ekim’de ise Karacabey yetiştirmesi 18 baş elit tayın satışları gerçekleştirilecek.