21 Ağu 2021 - 09:40- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 09:45

68’nci kez pehlivanlar er meydanında

Darende’de her yıl geleneksel olarak yapılan Zengibar Karakucak güreşleri bu yıl da startı verdi. Geniş katılımlı kültürel güreş festivali kortej yürüyüşüyle başladı.  Zengibar Karakucak Güreşleri’nde bu yılın Güreş Ağası ise AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır oldu.

Belgizar Abiri Şimşek
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68’nci kez pehlivanlar er meydanında mask
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Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde bu yılda katılım üst düzeydeydi.  Darende’de yarım asrın üstünde yapılan Zengibar Karakuçak Güreşleri bu yıl  20-21-22 Ağustos’ta 68’ncisi yapılacak.

Darende’nin marka değerini artıran Zengibar Karakucak Güreşleri’nin bu yılki programı şöyle:

20 Ağustos Cuma Açılış ve Korteji

21Ağustos Cumartesi Yemek Kavun ve Bal Yarışması, Müzik Şöleni

22 Ağustos Pazar Zengibar Güreşleri

Toplamda 42.800 TL ödülün verileceği festivalin Güreş Ağası yine  AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır oldu.
# darende, ahmet Çakır, Zengibar Karakucak Güreşleri

21 Ağu 2021 - 09:40 Malatya/ Darende- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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