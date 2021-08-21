21 Ağu 2021 - 09:40- Gündem

68’nci kez pehlivanlar er meydanında

Darende’de her yıl geleneksel olarak yapılan Zengibar Karakucak güreşleri bu yıl da startı verdi. Geniş katılımlı kültürel güreş festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Zengibar Karakucak Güreşleri’nde bu yılın Güreş Ağası ise AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır oldu.