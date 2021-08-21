68’nci kez pehlivanlar er meydanında

Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde bu yılda katılım üst düzeydeydi. Darende’de yarım asrın üstünde yapılan Zengibar Karakuçak Güreşleri bu yıl 20-21-22 Ağustos’ta 68’ncisi yapılacak.
Darende’nin marka değerini artıran Zengibar Karakucak Güreşleri’nin bu yılki programı şöyle:
20 Ağustos Cuma Açılış ve Korteji
21Ağustos Cumartesi Yemek Kavun ve Bal Yarışması, Müzik Şöleni
22 Ağustos Pazar Zengibar Güreşleri
Toplamda 42.800 TL ödülün verileceği festivalin Güreş Ağası yine AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.