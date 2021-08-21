Depremzedeler evlerine kavuşuyor

Malatya’da deprem yaraları sarılıyor

Sivrice depreminin ardından büyük hasar gören Doğanyol, Kale, Pütürge başta olmak üzere Battalgazi ve Yeşilyurt’ta deprem konutları yükseliyor. Yapımı devam eden konutların yanı sıra tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim ediliyor. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya’da depremzedeler için 5 bin 649 konut yapılıyor. Depremzedelere, 2 bin 243 2+1, bin 811 3+1, 40 4+1 konut ile bin 555 köy evi kazandırılıyor. 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardında Malatya’da başlatılan afet konutu çalışması kapsamında, Battalgazi Gelincik Tepe’de 925’i 2+1 (90 metrekare), 602’si 3+1 (120 metrekare) olmak üzere bin 527 konut üretiliyor. Rezerv konut uygulaması kapsamında, Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe eteklerinde birinci bölgede 372 2+1, 306’da 3+1 olmak üzere 678 konut, 187 milyon TL bedelle hayata geçiriliyor. İkinci bölgede 355 2+1, 198’de 3+1 olmak üzere 135 milyon 700 bin TL bedelle 553, üçüncü bölgede ise 198’i 2+1, 98’i 3+1 olmak üzere 67 milyon 444 bin TL bedelle 296 konut inşa ediliyor. Depremde büyük yıkım yaşayan Pütürge’de ise 200’ü 2+1, 317’i 3+1 olmak üzere 517 konut üretiliyor. Rezerv konut uygulaması kapsamında, 124 2+1, 84’te 3+1 afet konutu depremzedelere kazandırılıyor. 4 Ocak’ta meydana gelen depremde yaşadığı yıkımın yanı sıra can kayıplarının da yaşadığı Doğanyol’da ise 221’i 2+1, 230’u ise 3+1 olmak üzere 491 konut depremzedeler için yapılıyor.

BATTALGAZİ’DE 2 BİN 22 KONUT

AFAD Malatya İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Battalgazi Orduzu Gelincik Tepe’de toplamda bin 527 konut yükseliyor. İhale bedeli 424 milyon 444 bin TL olan Gelincik Tepesi’nde 1, 2 ve 3’üncü bölgelerde 925 2+1, 602’de 3+1 konutun yapılıyor. Battalgazi ilçesinde toplamda bin 114’ü 2+1, 908’i ise 3+1 olmak üzere 2 bin 22 konut yükseliyor. 2 bin 22 konutun toplam ihale bedeli ise 530 milyon 814 bin TL.

Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi 1.Bölgede 678 (2+1 90 metrekare 372 konut, 3+1 120 metrekare 306 konut) konutun ihalesi 187 milyon bedelle gerçekleştirilirken, AFAD’a teslimatı yapıldı.

Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi 2.Bölgede 553 (2+1 90 metrekare 355 konut, 3+1 120 metrekare 198 konut) konutun ihalesi 135 milyon 700 bin TL ile gerçekleştirilirken, Eylül ayında inşaatın tamamlanması bekleniyor.

Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi 3.Bölgede 296 (2+1 90 metrekare 198 konut, 3+1 120 metrekare 98 konut) konutun ihalesi 67 milyon 444 bin TL bedelle gerçekleştirilirken, bu ay içerisinde inşaatın tamamlanması planlanıyor.

Battalgazi Eski Malatya’da 189’u 2+1, 306’sı ise 3+1 olmak üzere 495 konut yapılırken, ihale bedeli 106 milyon 370 bin TL olan konutların inşaatları tamamlandı.

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde yıkılan Yağmur, Atmaca ve Ergen Apartmanlarının yerine 57 konut, 18 milyon 950 bin TL bedelle yapılacak.

208 KONUTUN AFAD’A TESLİMATI YAPILDI

Pütürge’de afet kapsamında 208 konut gerçekleştiriliyor. İhale bedeli 63 milyon TL olan konutların AFAD’a teslimatı yapıldı.

Pütürge Tepehan’da 96 konut 25 milyon 900 bin TL ihale bedeliyle yapılırken, inşaatı tamamlandı.

Pütürge Ağalar ve Hatip mahallelerinde 213 konutun 87 milyon 200 bin TL bedelle ihalesi gerçekleştirildi.

DOĞANYOL’DA 491 KONUT YÜKSELİYOR

Doğanyol Gökçe Mahallesi’nde 129 konutun ihalesi 61 milyon 666 bin TL bedelle yapılırken, eylül ayı içerisinde inşaatının tamamlanması planlanıyor.

Doğanyol İsak ve Çolak mahallelerinde 362 konutun ihalesi 124 milyon 700 bin TL bedelle yapılırken, aralık ayında inşaatın tamamlanması planlanıyor.

KALE’DE İNŞAAT TAMALANDI, YEŞİLYURT’TA 2022’DE TAMAMLANACAK

Kale’de 309 konutun ihalesi 78 milyon 513 bin TL bedelle gerçekleştirilirken, AFAD’a teslimatı yapıldı.

Kale Kumyazı Mahallesi’nde 130 konutun ihalesi 33 milyon 444 bin TL bedelle gerçekleştirilirken, inşaatı tamamlandı.

Yeşilyurt Yakınca Mahallesi’nde 499 konutun ihalesi 122 milyon 956 bin TL bedelle gerçekleştirilirken, 2022 Şubata ayında tamamlanması planlanıyor.

Yeşilyurt Kaynarca Mahallesi’nde 126 konutun ihalesi 37 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleştirilirken, 2022 Şubat ayında inşaatının tamamlanması planlanıyor.

1555 KÖY EVİ YAPILIYOR

Doğanyol, Kale ve Pütürge’de Köy Evleri kapsamında birinci etapta 200 konutun ihalesi 53 milyon 833 bin TL bedelle gerçekleştirilirken, AFAD’a teslimatı yapıldı.

Doğanyol, Kale ve Pütürge’de Köy Evleri kapsamında ikinci etapta 250, üçüncü etapta 250 konut yapılacak.

Battalgazi’de 250 Köy Evi 77 milyon 600 bin TL’ye ihale edilirken, inşaatı tamamlandı.

Pütürge merkezde 105 Köy Evi ile 250 Ahırlı Köy Evi yapılıyor.

BİTEN KONUTLARIN KURALARI ÇEKİLİYOR

Malatya’da deprem konutları kapsamında; çok katlı toplam 966 konut, 97 Köy Evi ve 77 ahırın kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi.

Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi’nde 1.etap 678 konuttan 500 konutun, 2.etapta ise 15 konutun kurası çekildi. Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi’nde ahırlı konuttan 26 konutun kurası ve 18 ahırın kurası çekildi. Battalgazi ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde 1 konutun kura çekimi yapıldı. Pütürge ilçesinde TOKİ tarafından yapılan çok katlı 208 konuttan 183 konutun kurası çekildi. Kale ilçesinde TOKİ tarafından yapılan çok katlı 309 konuttan 268’inin kura çekimi yapıldı. Kale ilçesi Bent Mahallesi’nde Köy Evi 4 konutun kurası çekildi. Kale ilçesi Bent Mahallesi ahırlı konutlardan 59 konut ve ahırın kurası çekildi. Doğanyol ilçesi Akkent Mahallesi’nde 2 konutun, Poyraz Mahallesi’nde ise 8 Köy Evi’nin kura çekimi gerçekleştirildi. Kale ilçesi İkizpınar Köy Evlerinden 22 adet konutun kurası çekildi.