Doumbia İçin Pazarlıklar Sürüyor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu sıkıntısız geçirmek isteyen ve bu noktada transferde ince eleyip sık dokuyan Yeni Malatyaspor’da yönetim, önlibero mevkii için aradığını Portekiz’de buldu. Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadroda tutan sarı kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Transfer sürecinde Haddadi ve Aabid gibi önemli isimleri kadrosuna katan yönetim, uzun süredir orta sahaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyordu. Bu nokta için iyi bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim, bir süredir görüşülen Idrissa Doumbia ile pazarlıklarına devam ediyor. Bonservisi Portekiz ekibi Sporting'de bulunan 23 yaşındaki ön liberonun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Doğu Anadolu ekibinin Idrissa Doumbia’yı satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
Orta saha ve önlibero mevkilerinde forma giyen Idrissa Doumbia’nın güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro. Sporting ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncu, geçen sezon Huesca’da kiralık olarak forma giydi. RSC Anderlecht, Akhmat Grozny, SV Zulte Waregem ve Huesca gibi takımlarda oynayan Idrissa Doumbia, La Liga'da 23 maçta 768 dakika süre aldı. Savunma yönü güçlü olan genç oyuncu, Sporting'e transfer olduğu 2018-2019 öncesi geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.