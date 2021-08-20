Anne ve kızları kazada hayatlarını kaybetti

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Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, E.B.'nin sürücüsü olduğu 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Şerife B. ile kızları Fatma B. ve Şerife B. hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sümeyra C’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 19 Ağustos’ta meydana gelen kazada, E.B'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Bünyan ilçesinde şarampole devrildi. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kazada Şerife B. ile kızları Fatma B. ve Şerife B. olay yerinde, Sümeyra C. ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

(Haber Merkezi-İHA)