20 Ağu 2021 - 16:37- Asayiş G: 20 Ağu 2021 - 16:42

Almanya'daki babalarından 22 gündür haber alamıyorlar

Almanya’da 17 yıldır döner ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Tekin Yılmaz’ın (49) kızları, 22 gündür babalarından haber alamıyor. Babasının arkadaşlarına ulaşan ve tüm yöntemleri deneyen kızları bir sonuç elde edemedi. Yılmaz’ın hayatından endişe duyan kızları, yetkililerden yardım bekliyor.
Almanya'daki babalarından 22 gündür haber alamıyorlar mask

Hem Alman hem de Türk müşterileri tarafından sevilen babasının uzun süre kayıp olmasının kendilerini endişelendirdiğini ifaden eden Yılmaz’ın kızı Aylin Yılmaz,

Normalde biz babamla her akşam konuşuruz. 22 gündür bizi aramıyor, telefonu kapalı biz de ona ulaşamıyoruz. Dışişleri Bakanlığının, konsolosluğun bize yardım etmesini rica ediyoruz

dedi.

“Babam 17 yıldır Almanya’da dönercilik yapıyor, kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz”

Babasından 22 gündür haber alamadıklarını dile getiren Aylin Yılmaz, 

Babam 17 yıldır Almanya’da dönercilik yapıyor, kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz. Normalde biz babamla her akşam konuşuruz. 22 gündür bizi aramıyor, telefonu kapalı biz de ona ulaşamıyoruz. Kriminal polisin aradığı söyleniyor ama biz fazla destek verdiğini, geniş çaplı arandığını da düşünmüyoruz. Bu yüzden buradaki devlet büyüklerinden yardım istiyoruz

şeklinde konuştu.

“Almanya’dan çıkışı yok, babamı merak ediyoruz”

Babasının her yaz kendilerini ziyaret ettiğini ancak bu sene bu ziyaretin gerçekleşmediğini belirten Yılmaz, 

Babam her yaz izninde Elazığ’a gelmeye çalışıyor. Bu yıl da gelecekti ama bize tam tarihi söylemedi, sürpriz yapıyor. Biz babamdan 2-3 gün haber alamayınca da yolda sandık. O yüzden bir yerlere haber vermedik. Sonra babamın telefonu tamamen kapanınca başına bir iş geldiğini anladık. Açıkçası, başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. O yüzden oradaki ve buradaki polislere haber verdik. Türkiye giriş çıkışı yok. Daha doğrusu babamın Almanya’dan çıkışı yok. Babamı merak ediyoruz

diye konuştu. (İHA)

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20 Ağu 2021 - 16:37 Malatya- Asayiş

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