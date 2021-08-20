Almanya'daki babalarından 22 gündür haber alamıyorlar

Hem Alman hem de Türk müşterileri tarafından sevilen babasının uzun süre kayıp olmasının kendilerini endişelendirdiğini ifaden eden Yılmaz’ın kızı Aylin Yılmaz,
Normalde biz babamla her akşam konuşuruz. 22 gündür bizi aramıyor, telefonu kapalı biz de ona ulaşamıyoruz. Dışişleri Bakanlığının, konsolosluğun bize yardım etmesini rica ediyoruz
dedi.
“Babam 17 yıldır Almanya’da dönercilik yapıyor, kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz”
Babasından 22 gündür haber alamadıklarını dile getiren Aylin Yılmaz,
Babam 17 yıldır Almanya’da dönercilik yapıyor, kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz. Normalde biz babamla her akşam konuşuruz. 22 gündür bizi aramıyor, telefonu kapalı biz de ona ulaşamıyoruz. Kriminal polisin aradığı söyleniyor ama biz fazla destek verdiğini, geniş çaplı arandığını da düşünmüyoruz. Bu yüzden buradaki devlet büyüklerinden yardım istiyoruz
şeklinde konuştu.
“Almanya’dan çıkışı yok, babamı merak ediyoruz”
Babasının her yaz kendilerini ziyaret ettiğini ancak bu sene bu ziyaretin gerçekleşmediğini belirten Yılmaz,
Babam her yaz izninde Elazığ’a gelmeye çalışıyor. Bu yıl da gelecekti ama bize tam tarihi söylemedi, sürpriz yapıyor. Biz babamdan 2-3 gün haber alamayınca da yolda sandık. O yüzden bir yerlere haber vermedik. Sonra babamın telefonu tamamen kapanınca başına bir iş geldiğini anladık. Açıkçası, başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. O yüzden oradaki ve buradaki polislere haber verdik. Türkiye giriş çıkışı yok. Daha doğrusu babamın Almanya’dan çıkışı yok. Babamı merak ediyoruz
diye konuştu. (İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.