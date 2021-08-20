20 Ağu 2021 - 16:23- Gündem G: 20 Ağu 2021 - 16:27

Büfe, kafeterya ve kırtasiye satış yeri kiraya verilecek

İnönü Üniversitesi içinde bulunan büfe, kafeterya ve kırtasiye satış yeri kiraya verilecektir.
Büfe, kafeterya ve kırtasiye satış yeri kiraya verilecek mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize ait taşınmazlardan aşağıda yeri ve niteliği belirtilen mekânlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 31 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# Açık Teklif Usulü, basın ilan, Alım

20 Ağu 2021 - 16:23 Malatya- Gündem

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