Büfe, kafeterya ve kırtasiye satış yeri kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize ait taşınmazlardan aşağıda yeri ve niteliği belirtilen mekânlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.'' ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 31 Ağustos olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.