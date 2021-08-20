20 Ağu 2021 - 15:46- Ekonomi G: 20 Ağu 2021 - 15:50

İcradan Satılık Bina!

Malatya Battalgazi, Zafer Mahallesinde 6 katlı bina icradan satılıktır.
İcradan Satılık Bina! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Battalgazi İlçe, 334 Ada, 1 Parsel, UCBAĞLAR Mahalle/Köy, Dosyamızda mevcut bilirkişi raporuna göre; Tespite esas taşınmaz betonarme karkas bina olup, yapıya ait 16.11.1992 tarih ve 144-20 numaralı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik ve su bağlantıları var olup, doğalgazlı ısınma sistemine sahiptir ve asansörsüzdür.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu binanın muhammen bedeli 1.512.409 ₺ olarak belirtilirken ihalenin ilk satış günü 20 Ekim olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

20 Ağu 2021 - 15:46 Malatya- Ekonomi

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