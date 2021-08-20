İcradan Satılık Bina!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Battalgazi İlçe, 334 Ada, 1 Parsel, UCBAĞLAR Mahalle/Köy, Dosyamızda mevcut bilirkişi raporuna göre; Tespite esas taşınmaz betonarme karkas bina olup, yapıya ait 16.11.1992 tarih ve 144-20 numaralı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik ve su bağlantıları var olup, doğalgazlı ısınma sistemine sahiptir ve asansörsüzdür.'' ifadelerine yer verildi.
Söz konusu binanın muhammen bedeli 1.512.409 ₺ olarak belirtilirken ihalenin ilk satış günü 20 Ekim olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.