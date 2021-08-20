Polisten vatandaşa Aşure

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem Ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Malatya Soykan Meydanı, Paşa Köşkü ve Malatya Park AVM önünde polisler vatandaşlara aşure ikramında bulundular. Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapan polislerin vatandaşların ağızlarını tatlandırması memnunlukla karşılandı.

Pandemi kurallarına, sosyal mesafe ve temizlik kullarına uyan vatandaşlara aşure verildi.

(İHA)