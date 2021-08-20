20 Ağu 2021 - 13:54- Spor G: 20 Ağu 2021 - 13:58

Düdük Bahattin Şimşek'te

Süper Lig’in 2.haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak olan hakemler açıklandı. 22 Ağustos Pazar akşamı Göztepe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’un maçına Bahattin Şimşek atandı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Düdük Bahattin Şimşek'te mask

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2.haftasında 22 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45’te Göztepe’nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun maçlara atadığı hakemler şöyle:

BUGÜN

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek
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20 Ağu 2021 - 13:54 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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