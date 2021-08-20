Düdük Bahattin Şimşek'te

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2.haftasında 22 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45’te Göztepe’nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun maçlara atadığı hakemler şöyle:
BUGÜN
20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.