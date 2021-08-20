Düdük Bahattin Şimşek'te

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2.haftasında 22 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45’te Göztepe’nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun maçlara atadığı hakemler şöyle:

BUGÜN

20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu



21 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Ümit Öztürk



22 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe - Antalyapor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek



23 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek