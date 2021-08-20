20 Ağu 2021 - 13:33- Spor G: 20 Ağu 2021 - 13:41

YMS’ye PFDK’dan İhtar!

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada ev sahibi kulübün çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtar cezası verildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
YMS’ye PFDK’dan İhtar! mask

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 19.08.2021 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, “ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 16.08.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, Çim Saha Sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadelerine yer verildi.
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20 Ağu 2021 - 13:33 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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