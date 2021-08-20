YMS’ye PFDK’dan İhtar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 19.08.2021 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, “ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 16.08.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, Çim Saha Sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadelerine yer verildi.