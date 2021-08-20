20 Ağu 2021 - 11:28- Gündem G: 20 Ağu 2021 - 11:35

Malatya’da kuraklık alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık durumunu gösteren aylık haritaları açıkladı. Temmuz ayı haritasında büyük tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Malatya’da kuraklık alarmı mask
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Temmuz ayı meteorolojik kuraklık durumu haritasını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'olağanüstü kurak' ve 'şiddetli kurak' tehlikesine dikkat çekti.                     Haritada Türkiye’nin neredeyse yarısından fazlasının yoğun kuraklık yaşadığı ve özellikle doğu bölgelerinde kuraklığın en üst düzeyde olduğu görülüyor.

MALATYA ‘ŞİDDETLİ KURAK’ BÖLGESİNDE

2021 Temmuz ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu’na göre, Türkiye’nin yarısından fazlası ‘şiddetli kurak’ olarak görülüyor.

‘Şiddetli kurak’ ve ‘orta şiddetli kurak’ olan bölgeler, Doğu Anadolu, Ege’nin bir kısmı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi.

Doğu bölgesinde Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana, Antakya, Güneydoğu Anadolu’ nun tamamı, Ege’de Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar’ın bir kısmı hariç tamamı, Marmara’da ise Trakya bölgesinin geneli ‘şiddetli kurak’  tehlikesi altında.

2020 Ağustos ve 2021 Temmuz tarihleri aralığında yer alan değerlendirme haritasına göre ise ülkenin geneli bir yılı ‘çok şiddetli kurak’ ve ‘şiddetli kurak’ olarak yaşadı.

Yine meteorolojinin yayınladığı bir aylık yağış verilerinde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun tamamı, Ege bölgesinin de bir kısmı yağış alımı en az bölgeler.

# malatya, kuraklık

20 Ağu 2021 - 11:28 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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