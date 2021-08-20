Battalgazi’nin gönüllü kadınlarından aşure ikramı

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü nedeniyle aşure programı düzenledi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü kadınları, Malatya’nın ilk endüstriyel mutfağında hazırladıkları aşureleri, Battalgazi Belediyesi personelleri ve vatandaşlara ikram etti. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi önünde kurulan platformda ikramı yapılan aşurelerden almak isteyen personel ve vatandaşlar, aşurelerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın elinden aldı.

Düzenlenen Aşure programı nedeniyle Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyelerine teşekkürleri ileten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,

Düzenlenen bu aşure organizasyondan dolayı Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hem Battalgazi Belediyesi personelimize hem de vatandaşlarımıza aşure ikramı yapıldı. Muharrem ayı bizim için hem bir matemi sembolize eder hem de dayanışmanın, yardımlaşmanın olduğu kutsal aylarımızdan biridir. Bu güzel program vesile ile vatandaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Ben Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi olarak içerisinde insan olan her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Bir Muharrem ayına daha eriştik. Muharrem ayının memleketimize, milletimize, vatanımıza, Dünya’ya barış, huzur ve afiyet getirmesini temenni ediyorum. Muharrem ayı denilince akla aşure gelir. Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Aşure, toplumumuzun en önemli geleneklerinden biri. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı, insanlık tarihini yakından ilgilendiren birçok önemli hadiseye tanıklık etmiştir. Peygamberimizin (a.s.) sevgili torunu Hz. Hüseyin ve beraberinde bulunan ehlibeyt üyeleri, Kerbela’da şehit edilmiş ve İslam dünyasında bir daha eşine rastlanılmayacak acıları yüreklere kazımıştır. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Bugün Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü kadınların hazırladıkları aşureleri, personelimiz ve vatandaşlarımıza dağıttık. Emeklerine sağlık. İçerisindeki değişik ürünlerin bir araya gelmesiyle birlik ve beraberliği anlatan bugünde Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin

dedi.

(Bülten)