20 Ağu 2021 - 10:13- Gündem G: 20 Ağu 2021 - 10:16

Haranın İşletme Müdürü Görevden Alındı

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Mustafa Kasap görevden alındı.
Haranın İşletme Müdürü Görevden Alındı mask

Dünyaca ünlü Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği ve aynı zamanda sertifikalı tohum üretimi amacıyla arpa, yulaf, fiğ, ayçiçeği ve hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem ile meyve üretimi olarak kayısı üretimleri de yapan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde uzun yıllardır görev yapan Mustafa Kasap özellikle işletmenin özelleştirme ve yıkım sürecinde tepkilerin hedefi olmuştu.

Kasap, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapacak.

(Haber Merkezi)
# malatya, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mustafa Kasap

20 Ağu 2021 - 10:13 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
1.OSB’nin Taze Başkanvekilinden İlk Açıklama mask
1.OSB’nin Taze Başkanvekilinden İlk Açıklama
OSB’nin Yeni Yönetimine İlk Yorum Sadıkoğlu’ndan Geldi mask
OSB’nin Yeni Yönetimine İlk Yorum Sadıkoğlu’ndan Geldi
 “Her Gönül’ün Hakka Varışı Farklıdır” mask
 “Her Gönül’ün Hakka Varışı Farklıdır”
Aluçlu büyük depremin yıldönümünde uyardı “Eski binalar özel hastaneye çevrildi” mask
Aluçlu büyük depremin yıldönümünde uyardı “Eski binalar özel hastaneye çevrildi”
Kernek’te çalışmaların sonuna gelindi Bu ayın sonunda hizmete açılıyor! mask
Kernek’te çalışmaların sonuna gelindi Bu ayın sonunda hizmete açılıyor!
Baruş iddiaları yorumladı “Herkes haddini, hududunu bilecek!” mask
Baruş iddiaları yorumladı “Herkes haddini, hududunu bilecek!”
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL