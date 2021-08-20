Haranın İşletme Müdürü Görevden Alındı

Dünyaca ünlü Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği ve aynı zamanda sertifikalı tohum üretimi amacıyla arpa, yulaf, fiğ, ayçiçeği ve hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem ile meyve üretimi olarak kayısı üretimleri de yapan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde uzun yıllardır görev yapan Mustafa Kasap özellikle işletmenin özelleştirme ve yıkım sürecinde tepkilerin hedefi olmuştu.

Kasap, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapacak.

(Haber Merkezi)