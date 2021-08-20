Film festivali de mi aceleye gelecek?

Kayısı festivalinin içini boşalttılar, film festivali de aynı kaderi yaşamasın!

Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Malatya Uluslararası Film Festivali’nin geçen yıl son anda iptal edilmesinin ardından bu yıl nasıl bir planlama yapılacağı merak edilmeye başlandı. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali ise ‘cinsiyetsiz ödül’ kararının alınmasından sonra yaşanan krizle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

8’İNCİ ZİRVEYDİ ŞİMDİ NASIL OLACAK?

8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlendi. Şener Şen, Perran Kutman, Cem Yılmaz, Şerif Sezer, Nuri Bilge Ceylan, Osman Sınav gibi birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen festival Malatya adına zirve olurken, dokuzuncusu aceleye getirildi, 10’uncusu ise iptal edildi.

9. Malatya Uluslararası Film Festivali 15-19 Kasım tarihleri arasında alelacele gerçekleştirilirken, geçen sene yapılması planlanan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali ise geleneksel ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülleri yerine, ‘cinsiyetsizlik’ odaklı, ‘En İyi Oyuncu’ ödülünün verileceğini açıklaması nedeniyle krize neden olmuş, sonrasında da iptal edilmişti.

Malatya Valiliği tarafından 2010 yılından başlatılan Malatya Uluslararası Film Festivali, iptal kararları ile birlikte 9 kez düzenlenebildi. Malatya Valiliği tarafından başlatılan, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçen yıl 10'uncusu 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edilmişti. Şuana kadar 2 kez iptal edilen film festivali 2010 yılından buyana istikrarlı bir şekilde yapılsa 11 kez düzenlenmiş olacaktı.

HER ORGANİZASYON GİBİ FİLM FESTİVALİ DE İSTİKRARSIZ HALE GELİYOR

2010 yılında temelleri atılan ve şuana kadar 9 kez düzenlenen festivalin programının aylar öncesinden belli olması gerekirken, şuana kadar herhangi bir çalışmanın olmaması ‘Film festivali de mi aceleye gelecek?’ sorusunu akıllara getiriyor. Geçen yıl 14 Kasım’da yapılan açıklamada, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümlerine başvuruların 20 Kasım tarihine kadar yapılacağı bildirilmiş, 1-5 Aralık tarihleri arasında fiziki olarak gerçekleştirileceği açıklanan festivalin, bu açıklamadan bir gün sonra iptal edildiği duyurulmuştu.

Antalya, Adana, Ankara, Safranbolu’nun festival tarihleri çoktan açıklandı. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali 2-9 Ekim’de Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak. 28.Uluslararası Altın Koza Film Festivali 13-19 Eylül’de gerçekleştirilerek. 32.Ankara Uluslararası Film Festivali 4-12 Kasım tarihlerinde sinemaseverler ile buluşacak. 22.Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ise 16-18 Eylül’de gerçekleştirilecek. Sinemaseverler heyecanla eylül ve ekim aylarında yapılacak olan festivalleri beklerken, Malatya Uluslararası Film Festivali’yle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NİN DUYURUSU

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2-9 Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmalar için başvurular, festivalin internet sitesi üzerinden başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın düzenleneceğini ve toplam bir milyon 400 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.

Ulusal Yarışmalara, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2020'den sonra tamamlanmış ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalde, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Festival aynı zamanda kapalı salonlarda da Covid 19 kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak izleyicilerle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler arasından seçilecek En İyi Film, Altın Portakal heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL para ödülünün de sahibi olacak. Yarışmadaki filmler aynı zamanda 100 bin TL değerindeki Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü için de yarışırken, sinema yolculuğunun başındaki yönetmenlerin bir sonraki projelerini teşvik etmek amacıyla verilen Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanacak film de, 100 bin TL tutarında para ödülüyle desteklenecek. Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda filmler toplamda 60 bin TL değerindeki ödüller için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise iki filme toplam 30 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.