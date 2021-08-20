Yaralı halde buldu, iyileştirdi, birlikte fotoğraf çektirdi

İrem Mutlu, sokak hayvanlarının deyim yerindeyse koruyu meleği. Önce kendi çabalarıyla sokak hayvanlarını besleyen Mutlu’ya sonra ailesi ve arkadaşları destek verdi. Sokak hayvanlarına tuttuğu evde bakan ve onarlı besleyen Mutlu’ya hayat arkadaşı da tam destek verdi.
Yaralı ve yardıma muhtaç halde bulduğu sokak hayvanlarını tedavi ettiren Mutlu, onlara sıcak bir yuva imkânı sağlayarak, beslerken ilçelerdeki sokak hayvanlarını da unutmadı. Hayırseverlerin de destekleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezen Mutlu, hayatını birleştirdiği Kaan Mutlu ile düğün fotoğraflarını köpeği Roma ile birlikte çektirdi.
5 YILDIR SOKAK HAYVANLARINA BAKIYOR
İrem Mutlu, 5 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. Yaralı, aç ve yardıma muhtaç halde bulduğu sokak hayvanlarına evini açan Mutlu, onları hem tedavi ettiriyor hem de sıcak bir yuva imkânı sağlıyor.
Sokakta yaralı halde buldukları kedi ve köpekleri tedavi ettirdiklerini daha sonrada evde beslediklerini anlatan Mutlu, sokakta buldukları ve ‘Roma’ adını verdikleri köpeğin kanlı ishalinin olduğunu ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade etti.
Mutlu, sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğini belirterek,
Beş senedir sokak hayvanlarıyla uğraşıyorum. Babamı ikna etmek için ‘pansiyon’ fikrini ortaya attım. Hepimiz toplandık ‘hadi yapalım’ dedik ve bu sayede evi tuttuk. Sokak hayvanları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.