Malatya’da 8 İsmin Görev Yeri Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete’de Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararnameye göre, Malatya’dan 1 Vali Yardımcısı ve 7 kaymakamın görev yeri değişti.

Malatya’dan ayrılan isimler ve yeni görev yerleri şöyle; Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Aydın Vali Yardımcılığına, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke Trabzon- Köprübaşı Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş Sivas- Şarkışla Kaymakamlığına, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli Bingöl- Yayladere Kaymakamlığına, Darende Kaymakamı Malik Çalışır Erzurum- Şenkaya Kaymakamlığına, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu Iğdır- Aralık Kaymakamlığına, Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek Ağrı Vali Yardımcılığına, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç Aydın- Germencik Kaymakamlığına atandı.

Malatya’ya gelen isimler ise; Akçadağ Kaymakamlığına Batman Valiliği Kaymakam Adayı Ümit Fırat Böçkün, Arapgir Kaymakamlığına Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Adnan Doğan, Arguvan Kaymakamlığına Aydın Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Darende Kaymakamlığına Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Ökkeş Safa Türkoğlu, Doğanşehir Kaymakamlığına Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Kılıç, Kuluncak Kaymakamlığına Konya Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Yazıhan Kaymakamlığına Edirne Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Yeşilyurt Kaymakamlığına ise Çankırı Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu atandı.

(Haber Merkezi)