İcradan Satılık Dükkan!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Battalgazi İlçe, 718 Ada, 1 Parsel, UCBAĞLAR Mahalle/Köy, B BLOK 7 BB. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Battalgazi Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yer aldığı bina, betonarme yapı tarzında, zemin kat + asma kat şeklinde inşa edilmiştir. Dükkan giriş kapısı cam bölmeli demir doğrama kapı, ısıma sistemi olmayıp soba ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Tespit günü itibari ile bina çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
Söz konusu dükkanın muhammen bedeli 750.000 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü ise 8 Ekim olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.