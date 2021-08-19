19 Ağu 2021 - 16:02- Ekonomi G: 19 Ağu 2021 - 16:06

İcradan Satılık Dükkan!

Battalgazi'de 19 m2 dükkan icradan satılıktır.
İcradan Satılık Dükkan! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Battalgazi İlçe, 718 Ada, 1 Parsel, UCBAĞLAR Mahalle/Köy, B BLOK 7 BB. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Battalgazi Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yer aldığı bina, betonarme yapı tarzında, zemin kat + asma kat şeklinde inşa edilmiştir. Dükkan giriş kapısı cam bölmeli demir doğrama kapı, ısıma sistemi olmayıp soba ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Tespit günü itibari ile bina çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dükkanın muhammen bedeli 750.000 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü ise 8 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

19 Ağu 2021 - 16:02 Malatya/ Battalgazi- Ekonomi

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