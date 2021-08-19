19 Ağu 2021 - 15:57- Ekonomi G: 19 Ağu 2021 - 16:02

Taşınmazlar satılacak!

Malatya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü hazineye ait taşınmazların satılacağını duyurdu.
Taşınmazlar satılacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri  belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından Çöşnük  Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:4/1 BATTALGAZİ/MALATYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat Konferans salonunda  oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 2 Eylül olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

19 Ağu 2021 - 15:57 Malatya- Ekonomi

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