Taşınmazlar satılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:4/1 BATTALGAZİ/MALATYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat Konferans salonunda oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 2 Eylül olarak açıklandı.

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