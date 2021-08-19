19 Ağu 2021 - 15:49- Ekonomi G: 19 Ağu 2021 - 15:57

İşçilik Hizmeti Alınacaktır!

Türkiye Şeker Fabrikaları Malatya Şeker Fabrikaları yaş pancar posasının paketlenmesi işçilik hizmeti alınacağını duyurdu.
İşçilik Hizmeti Alınacaktır! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Fabrikamız  2021/2022  kampanya  döneminde   ± % 20 toleranslı 80.000 ton yaş pancar
posasının paketlenmesi (işçilik, sarf malzemeleri, paketleme makinesi ve diğer araç gereçler dahil) Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 31 Ağustos olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız... 

19 Ağu 2021 - 15:49 Malatya- Ekonomi

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