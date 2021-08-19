İşçilik Hizmeti Alınacaktır!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Fabrikamız 2021/2022 kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 80.000 ton yaş pancar
posasının paketlenmesi (işçilik, sarf malzemeleri, paketleme makinesi ve diğer araç gereçler dahil) Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 31 Ağustos olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.