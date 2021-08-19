KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM!

Fenerbahçe'den ayrılan 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar 2,5 yıl aradan sonra tekrar Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Dün transfer sözleşmesini imzalayan Çiftpınar, sosyal medya hesabından Yeni Malatyaspor taraftarlarına "Kaldığımız yerden devam." mesajını verdi.
İnstagram hesabından ise fotoğraf paylaşarak,
Yeniden evde olmak mutluluk verici. Eski günlerdeki gibi aynı hırs, aynı heyecan ve tutkuyla kaldığımız yerden devam
dedi.
Paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni toplarken taraftardan olumlu yorumlar aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.