19 Ağu 2021 - 14:32- Spor G: 19 Ağu 2021 - 15:32

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM!

Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayan Sadık Çiftpınar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftara "kaldığımız yerden devam" dedi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM! mask

Fenerbahçe'den ayrılan 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar 2,5 yıl aradan sonra tekrar Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Dün transfer sözleşmesini imzalayan Çiftpınar, sosyal medya hesabından Yeni Malatyaspor taraftarlarına "Kaldığımız yerden devam." mesajını verdi.

İnstagram hesabından ise fotoğraf paylaşarak, 

Yeniden evde olmak mutluluk verici. Eski günlerdeki gibi aynı hırs, aynı heyecan ve tutkuyla kaldığımız yerden devam

dedi.

Paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni toplarken taraftardan olumlu yorumlar aldı.
# yeni malatyaspor, sadık Çiftpınar, transfer, defans, fenerbahçe
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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19 Ağu 2021 - 14:32 Malatya- Spor

Muhabir Beyza Nur Gül

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