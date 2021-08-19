“Verilen destekleri önemli buluyoruz”

Esnaf ziyaretinde konuşan ve bir nebze de olsa can suyu olabilmek adına esnaflara verilen destekleri çok önemli bulduklarını dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, zor bir dönemden geçildiğini kaydetti. Çalık, “Ekonominin canlanması adına da kapanma sürecinin sona ermesi çok önemli. Ve ekonominin canlanmasıyla birlikte hepimizin yapması gereken aşılarımızı yaptırmamız, maskemizi takıp, mesafemizi korumamız” dedi.

Meclis’in tatile girmesinden dolayı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte esnafalar, mahallelere, köy statüsündeki yerlere ziyarette bulunduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bilindiği gibi Malatya ve Battalgazi olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını hatırlattı.

“BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ AŞI”

Aşının önemine dikkat çeken Başkan Güder,

24 Ocak’ta bir depremle karşılaştık. 2 bin 600 ağır hasarlı konutumuz vardı. Bunların yaralarını sararken devlet, yerel yönetimler, millet olarak sonrasında pandemi sürecini yaşadık. Pandemi sürecinde tüm dünya ister istemez ekonomik olarak etkilenmiş oldu. Bizim esnaf ve vatandaşlarımız da etkilendiler. Gerek merkezi hükümet olsun sosyal yardımlaşma üzerinden, SGK’lar üzerinden, Çalışma Bakanlığı üzerinden hem çalışana hem vatandaşlara destek olma noktasında birtakım çalışmalarımız oldu. Belediye olarak 60 bin civarında vatandaşımıza gıda olarak yardımcı olduk. Diğer taraftan o gün bize ulaşan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ne ise onu karşılama noktasında elimizden gelen imkanları seferber ettik. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreci geride bırakmak istiyoruz. Eskiye nazaran biraz koşullar rahatlamış oldu ama tamamen gündemimizden çıkmadı. Şu an aşı kampanyaları yapılarak, vatandaşlara sürekli telkinler yapılıyor. Bu hastalıktan korunabilmemiz, bu hastalıktan az etkilenebilmemiz için vatandaşlarımızın, herkesin aşı olması gerekiyor. Ancak biz aşı olduktan sonra bu hastalıktan ari hale gelebiliriz. O zaman hayat normale döner. Bundan dolayı birinci önceliğimiz aşı. Vatandaşlarımızı gezerken bunları ifade ediyoruz. Diğer yönleriyle esnaflarımızın birtakım beklentiler var. Onlara faizsiz krediler verildi. Uzun vadeli kredilerin verilmesi noktasında esnaflarımızın talepleri var

diye konuştu.

“ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİK”

Sözlerine “Ben öncelikle Malatyalı hemşehrilerime, vatandaşlarıma, esnaflarıma teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise,

Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Zor bir dönemden geçtik, zor bir dönemden geçiyoruz, pandemi dönemi hepimiz için çok ciddi manada sıkıntı yaşattı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımız Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, aynı zamanda Aile Bakanlığımız çok ciddi manada sosyal ve sosyal koruma destekleri verdiler. Bir nebze de olsa can suyu olabilmek adına esnaflarımıza verilen destekleri çok önemli buluyoruz. Ekonominin canlanması adına da kapanma sürecinin sona ermesi çok önemli. Ve ekonominin canlanmasıyla birlikte hepimizin yapması gereken aşılarımızı yaptırmamız, maskemizi takıp, mesafemizi korumamız. Maskeyi takıp, mesafeyi korumamız ve şu pandemiyi hep birlikte atlatmamız. Malatya son yapılan aşılanmayla satıya boyandı. İnşallah yüzde 65’lik oran yukarıya çıktığı andan itibaren riski en aza indirilmiş il olacağız. Esnaflarımız da vatandaşlarımız da daha rahat olacak inşallah

ifadelerini kullandı.

“ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI”

Esnafların kendilerinden en çok talep ettiği şeyi de açıklayan Çalık,

Esnaflarımızın mutlaka kendi içlerinde yaşadıkları bir sorun varsa bizimle paylaşıyorlar. Ama şükreden bu kadar kıymetli esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Zaten esnaflarımızın varsa sorunlarını dinlemek için Belediye Başkanımızla Birlikte dolaşıyoruz. Ben bütün Malatyalı hemşerilerime, esnaflarıma şükranlarımı sunuyorum. Onlar bizim başımızın tacı

diye konuştu.