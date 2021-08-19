Av sezonu 21 Ağustos’ta başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla 2021-2022 av sezonunun 21 Ağustos tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkez Av Komisyonu, Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 11 Ağustos 2021 tarihli ve 31565 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 21 Ağustos 2021 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 20 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.” (Bülten)