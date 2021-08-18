18 Ağu 2021 - 18:35- Spor G: 18 Ağu 2021 - 18:40

Sadık Yuvaya Döndü!

Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği performans ve mücadelesiyle çocukluk hayali olan Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kadro dışı kaldığı sarı lacivertli kulüple yollarını ayırarak 2,5 yıl aradan sonra iki şampiyonluk yaşadığı Malatya’ya geri döndü. Sadık bu sezon 44 numaralı formayı giyecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Sadık Yuvaya Döndü! mask

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşma sağladı. İstanbul ekibinde bulunan alacağından vazgeçerek karşılıklı olarak sözleşmesini fesih eden tecrübeli oyuncu sarı kırmızılı kulüple ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor’a TFF 2.Lig’den transfer olan önce TFF 1.Lig ardından da Süper Lig’de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sadık Çiftpınar, 2019 yılı başında Fenerbahçe ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalışkanlığı ve mücadelesiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmesinin ardından tecrübeli oyuncunun yakası bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Geçirdiği ciddi sakatlıklar yüzünden kendisinden beklenen çıkışı bir türlü gösteremeyen Sadık Çiftpınar forma şansı bulduğu karşılaşmalarda azmiyle takdir toplasa da teknik direktörlerden istediği notu alamadı.

Fenerbahçe’ye transfer olduğu sezonda Malatya sevgisini 44 numaralı formayı tercih ederek sırtında taşıyan Çiftpınar’a Malatyalı futbol severlerin ilgisi ise hiçbir zaman azalmadı. Her fırsatta yuvaya dönmesi için kendisine yorum ve mesajlar alan gönderen sarı kırmızılı taraftarlara sevgiyle cevap veren Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe serüveni teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro dışı bırakarak biletini kesmesiyle son buldu. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu Fenerbahçe ile 27 resmi maçta 2 gol kaydeden Sadık Çiftpınar sarı lacivertli kulüpten alacaklarını bırakarak karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmesini fesih etti.

TRANSFER HABERİNİ YMS’DEN ÖNCE FENERBAHÇE DUYURDU!

Tecrübeli oyuncu için bir veda mesajı yayınlayan Fenerbahçe Kulübü’nde yapılan açıklamada “2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz. Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

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18 Ağu 2021 - 18:35 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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